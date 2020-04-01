واشنطن 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 ابريل 2020 م واسطالبت الولايات المتحدة اليوم المجر بعدم التعرض للحريات الأساسية بعدما حصل رئيس وزرائها فيكتور أوربان على صلاحيات واسعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وحصل الرئيس المجري يوم الاثنين على موافقة البرلمان لإصدار تشريعات خاصة في إطار حال الطوارئ المفتوحة في سياق التصدي لوباء كوفيد-19.وحضّت الخارجية الأمريكية جميع الدول على تجنب الحد من حقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية، وبينها تمكين الصحافة الحرة من إبلاغ الرأي العام بتطورات الأزمة والردود الحكومية عليها.وأكدت أن التعرض لهذه الحقوق والحريات من شأنه تقويض ثقة الرأي العام بنا كمسؤولين في وقت نحن في أمس الحاجة إلى الثقة، وأن الشفافية ضرورية لمكافحة الوباء.وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الإجراءات الاستثنائية يجب أن تكون محددة الهدف للتعامل مع الأزمة المتصلة بكوفيد-19"، والسلطات الطارئة يجب أن تحدّها مدة زمنية ضرورية للتصدي للوباء على أن ترفع فورا بعد ذلك.// انتهى //19:18ت م0157