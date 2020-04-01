الرياض 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسثمن سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم الرعاية الصحية مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود المصابين بفيروس "كورونا" في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة.وقال السفير الزنداني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : " إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - لفتة كريمة تحمل أبعاداً إنسانية وتكتسب دلالات عميقة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به الإنسانية جمعاء".ووصف السفير اليمني الأمر الكريم بالدليل على التوجه الإنساني لقيادة المملكة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، حيث ساوى أمر خادم الحرمين الشريفين في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لأبنائه المواطنين والمقيمين ومن ضمنهم أبناء الجالية اليمنية جراء هذا الوباء الذي ينتشر بصورة واسعة في كل بقاع الأرض.وأشاد بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية منذ البداية لمواجهة هذا الوباء ومتابعة كل المستجدات من قبل الأجهزة المختصة.وأعرب السفير اليمني لدى المملكة عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - لرعاية المقيمين والزوار اليمنيين في المملكة، سائلاً الله أن يحفظ الشعبين الشقيقين ويجنبهما كل مكروه.// أنتهى //19:33ت م0158