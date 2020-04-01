سكاكا 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف اليوم اجتماعاً مرئياً مع المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني.واستمع سموه من الدكتور الشهراني لشرح عن سير العمل والتنسيق الذي يتم بصفة مستمرة مع الجهات ذات العلاقة، والقطاعات الصحية في مدينة سكاكا والمحافظات التابعة للوقاية من فيروس كورونا، حيث لم يتم تسجيل أي حالة بالمنطقة ولله الحمد.وفي نهاية الاجتماع أعرب سمو نائب أمير منطقة الجوف عن شكره لمنسوبي الصحة واعتزاز سموه بما يقومون به من جهود من خلال عملهم بالخطوط الأولى للتصدي لفيروس كورونا.ودعا سموه الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها ، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع.//انتهى//19:38ت م0159