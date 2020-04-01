المدينة المنورة 8 شعبان 1441هـ الموافق 1 إبريل 2020م واسأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن إمارة منطقة المدينة المنورة سباقة في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار جائحة كورونا ( كوفييد ١٩)، بمتابعة وتوجيه من سمو أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل - حفظهما الله - .وأوضح معاليه أن إمارة منطقة المدينة حرصت منذ البداية على اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي الوباء لدى المواطنين وزوار المسجد النبوي، مُشيراً إلى أن إمارة منطقة المدينة قامت بالتنسيق المسبق مع جميع الجهات المسؤولة للنظر في إدارة الأزمة والحفاظ على المواطنين والزوار.ودعا معاليه الله أن يجزي القائمين على إمارة منطقة المدينة المنورة نظير ما يقومون به من جهود مبذولة تعكس اهتمام وحرص ولاة الأمر -حفظهم الله - على سلامة المواطنين وقاصدي المسجد النبوي.// انتهى //19:45ت م0162