بيروت 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسعاد الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم إلى انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أنّ عدداً من الطائرات الحربية الإسرائيلية اخترقت على علو منخفض أجواء مناطق حاصبيا والعرقوب المحررة وصولاً حتى جبل الشيخ ومزارع شبعا المحتلة.ولفتت الوكالة إلى أنّه بالتزامن - لليوم الثاني على التوالي - يحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء قرى كسروان والمتن على علو منخفض، مخترقاً جدار الصوت، ومتسبباً بالهلع والرعب للمواطنين.// انتهى //19:45ت م0163