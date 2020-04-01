الرياض 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسنفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأربعة أيام الماضية، جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة بمشاركة الجهات الشريكة (المحافظة -الصحة - التجارة - البلدية- الصناعة والثروة المعدنية - الشرطة) على مقر سكن وعمل العمالة الوافدة، وذلك للتأكد من اتباع الشروط الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا”، وشملت هذه الحملات الرياض ومحافظات الخرج والدوادمي والأفلاج وشقراء ووادي الدواسر والمزاحمية وعفيف وحوطة سدير .وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، أن هذه الحملات بلغت أكثر من 82 زيارة تفتيشية لأماكن سكن العمالة الوافدة بتوجيه من أمير منطقة الرياض، وهي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ لتوجيه النصح والإرشاد والتأكد من تقيد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" ، وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.ولفت الدكتور السيالي النظر إلى أن هذه الحملات تأتي في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي توليها الدولة جل عنايتها واهتمامها؛ من أجل صحة وسلامة الفرد والمجتمع.// انتهى //19:45ت م0164