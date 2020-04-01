الرياض 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسألغيت بطولة ويمبلدون الإنجليزية ، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب التي كان من المقرر انطلاقها أواخر يونيو المقبل ، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن المنظمون اليوم ، في خطوة ترافقت مع تمديد تعليق منافسات اللعبة حتى شهر يوليو المقبل.وأعلن نادي عموم إنجلترا في بيان بعد اجتماع طارئ اليوم قراره مع لجنة إدارة البطولة التي تقام على ملاعب عشبية "إلغاء نسخة 2020 بسبب المخاوف الصحية العامة المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد ، وأن النسخة الـ134 من البطولة ستقام بين 28 يونيو و11 يوليو 2021".وكان من المقرر أن تقام بطولة ويمبلدون بين 29 يونيو و12 يوليو، وتتوج بالتالي موسم دورات الملاعب العشبية، لكن الإلغاء كان متوقعاً إلى حد كبير منذ الأسبوع الماضي، بعد تأكيد المنظمين أنه من ضمن الخيارات التي يدرسونها في ظل الأزمة الصحية الراهنة.وقال المنظمون في بيانهم: " الاعتبار الأساسي كان صحة وسلامة كل الذين يجتمعون من أجل إقامة ويمبلدون ، الجمهور في المملكة المتحدة والزوار من مختلف أنحاء العالم، اللاعبين، الضيوف، الأعضاء، العاملين، المتطوعين، الشركاء، المتعاقدين، والسكان المحليين... إضافة إلى مسؤوليتنا الأشمل تجاه جهود المجتمع من أجل مكافحة هذا التحدي العالمي لأسلوب حياتنا".وأوضح النادي أن القيود الواسعة المفروضة على حركة التنقل والسفر والتجمعات في مختلف دول العالم، ومنها إنجلترا ، جعل من الصعوبة بمكان بدء التحضيرات للبطولة بالشكل المناسب. وأضاف "مع ترجيح أن الإجراءات الحكومية ستمتد لأشهر عدة، رأينا وجوب التحرك بشكل مسؤول لحماية الأعداد الكبيرة من الناس المطلوبين من أجل التحضير للبطولة، من مواجهة أي خطر، من جامعي الكرات، إلى آلاف المسؤولين، حكام الخطوط، مراقبي الملاعب، اللاعبين، المزودين، الإعلام والمتعاقدين الذين يأتون إلى ملاعب نادي عموم انكلترا".وترافق الإعلان عن إلغاء البطولة، مع تأكيد رابطتي اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات في بيان مشترك، تمديد تعليق منافساتهما حتى يوليو المقبل، ما يطيح عملياً بكامل منافسات موسم الدورات العشبية، كما سبق وحصل موسم الدورات الترابية، باستثناء بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني بطولات الغراند سلام، والتي أرجئت إلى سبتمبر.وجاء في بيان الرابطتين "بالتزامن مع إلغاء بطولة ويمبلدون، تعلن رابطتا +إيه تي بي+ (للمحترفين) و+دبليو تي إيه+ (للمحترفات) مواصلة تعليق دوراتهما حتى 13 يوليو 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.// انتهى //20:50ت م0177