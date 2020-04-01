الرياض 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسأرجأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) كل مباريات المنتخبات الوطنية "حتى إشعار آخر" ، من بينها الملحق المؤهل إلى كأس أوروبا 2020، التي كانت مبرمجة في يونيو المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وأفاد الاتحاد القاري في بيان اليوم: "كل مباريات المسابقات الأوروبية، من بينها المباريات الودية الدولية المجمّعة، تأجلت حتى إشعار آخر" ، كما أجلت مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2021 للسيدات.وكان هذا القرار متوقعا نظراً للتوقف الحالي للرياضة عالمياً وخصوصا كرة القدم الأوروبية في ظل تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، واتخذه الاتحاد القاري بعد اجتماع موسع عبر الفيديو ضم لجنته التنفيذية مع الأمناء العامين لخمسة وخمسين اتحاداً وطنياً منضوين تحت عباءته.كما قرر الاتحاد الأوروبي إلغاء الدور النهائي من بطولة أوروبا تحت 17 عاما والمقرر في مايو المقبل، بالإضافة إلى بطولة أوروبا تحت 19 عاما للسيدات المقررة في يوليو.وكانت مباريات الملحق مخصصة لتحديد المقاعد الأربعة الأخيرة في البطولة لمنتخبات القارة والتي ستقام للمرة الأولى في التاريخ في 12 مدينة، ومباريات الملحق التي كانت مقررة أصلا في شهر مارس، قبل تأجيلها إلى يونيو بسبب كورونا.وكان الاتحاد الأوروبي اتخذ في اجتماع طارئ في 17 مارس الماضي قراراً تاريخياً بإرجاء أكبر بطولاته للمنتخبات، كأس أوروبا 2020، إلى صيف العام 2021، وتعليق جميع مسابقاته للأندية "حتى إشعار آخر" بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19".وأوضح "ويفا" في حينه أن هذا الإجراء سيتيح للبطولات الوطنية استكمال موسم 2019-2020، آملا بإتمامها بنهاية شهر يونيو.وتوقفت مسابقتا دوري الأبطال والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في الدور ثمن النهائي، ودوري الأبطال للسيدات في ربع النهائي.// انتهى //20:54ت م0178