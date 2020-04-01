المنامة 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسأغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,341.25 بانخفاض وقدره 9.37 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 591.61 بانخفاض وقدره 3.66 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونين و101 ألف و236 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 409 آلاف و467 ديناراً بحرينياً نُفذت من خلال 56 صفقة.// انتهى //21:01ت م0180