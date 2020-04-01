بغداد 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واستلقى الرئيس العراقي برهم صالح اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول أهمية التعاون والتنسيق بين الدول لمكافحة وباء كورونا المستجد.وأفاد بيان صحفي رئاسي عراقي أن الرئيسين شددا على ضرورة تجاوز تحديات هذا الوباء وتأثيراته على الجوانب الصحية والإنسانية والاقتصادية, كما بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.// انتهى //21:03ت م0181