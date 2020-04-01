عدن08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسبحث وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، اليوم، مع نظيره السويدي آن ليندي، مستجدات عملية السلام وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الحضرمي خلال اتصال هاتفي ترحيب بلاده بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لعقد اجتماع عاجل لمناقشة وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا الجديد في اليمن.وأكد حرص حكومته على تجنيب اليمن التبعات الكارثية التي قد يتسبب بها انتشار هذا الوباء العالمي إذا ما تمكن من التسرب إلى اليمن دون أن يكون هناك جهود موحدة على مستوى الأراضي اليمنية كافة.// انتهى //21:04ت م0183