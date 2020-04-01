رام الله 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسقالت الحكومة الفلسطينية إن من بين المصابين بفيروس كورونا الـ15 الذين أعلن عن إصابتهم صباح اليوم أسير محرر من بلدة بيتونيا ويبلغ من العمر (19 عاما).وأوضح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في بيان صحفي، أن الأسير المحرر جرت له مراسم وداع قبل خروجه من المعتقل حسب ما أفاد به الأسرى في اتصال مع نادي الأسير، أكدوا خلاله أن سلطات السجون أغلقت القسم دون أن تبادر إلى أخذ عينات من الأسرى المخالطين للتأكد من سلامتهم.//انتهى//21:07ت م0185