القاهرة 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسأكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن الأرقام الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر تشير إلى أن الأمور حتى الآن مازالت تحت السيطرة وفي حدود قدرة وزارة الصحة المصرية.وأشار مدبولي - خلال اجتماعه مع مجلس المحافظين بتقنية الفيديوكونفرانس اليوم إلى وجود خطة للاستفادة من خدمات المُستشفيات الجامعية في استقبال المرضى ومتلقيي الخدمات الطبية ضمن خطة مكافحة فيروس كورونا حال استلزم الموقف ذلك وهو ما سيتضح خلال الأسبوع المقبل.وأوضح أنه تابع موقف المستلزمات الطبية بالمستشفيات بكل محافظة والتنسيق خلال الفترة الحالية لتعويض أي نقص في المستلزمات الطبية سواء بالمستشفيات العامة أو الجامعية.// انتهى //21:08ت م0186