إسلام آباد 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 2071 حالة بعد تسجيل 157 حالة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.ووفقاً للإحصاء الصادر اليوم عن المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا في باكستان فقد بلغت الإصابات في إقليم البنجاب 740 حالة، وفي إقليم السند 676 حالة، وفي إقليم خيبر بختونخواه 253 حالة، وفي إقليم بلوشستان 158 حالة، وإقليم جيلجت بلتستان 184 حالة، وإقليم كشمير الحرة 6 حالات، ومنطقة العاصمة الفيدرالية إسلام آباد 54 حالة.كما ارتفعت حالات الوفاة بين المصابين بفيروس كورونا إلى 28 حالة، فيما يخضع 1963 شخصاً من المصابين للحجر الصحي، وتماثلت للشفاء 82 حالة من جملة المصابين.// انتهى //21:12ت م0189