القاهرة 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسأكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية لأعداد وحمولات السفن العابرة للقناة ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات ظهور فيروس كورونا المستجد.وأوضح ربيع في بيان اليوم، أن إحصائيات الملاحه سجلت خلال شهر مارس الماضي عبور ألف و662 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور ألف و589 سفينة خلال شهر مارس من العام الماضي بفارق 73 سفينة بنسبة زيادة قدرها 6ر4%، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 101 مليون و101 ألف طن مقابل 97 مليونا و796 ألف طن خلال شهر مارس من العام الماضي بفارق 3 ملايين و305 الأف طن بنسبة زيادة بلغت 4ر3%. وبين أن إحصائيات الملاحة خلال الربع الأول من العام الميلادي 2020 سجلت زيادة في أعداد السفن بنسبة 8.4%، وزيادة في حمولات السفن العابرة للقناة بنسبة 8.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.//انتهى//21:14ت م0191