مكة المكرمة 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسأشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالواجب الإنساني الذي تقدمه وزارة الصحة ممثلة في جميع منسوبيها في مواجهة جائحة كورونا ، مشيراً معاليه إلى أن الوزارة وعلى رأسها معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وجميع المسؤولين والطواقم الطبية يبذلون الغالي والنفيس في مواجه الوباء تنفيذاً وتحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - .وقال معاليه : إن اللسان يعجز عن تقديم الشكر لوزارة الصحة وما يقدمونه من جهود ضد هذا الفيروس بالعلاج والتوجيه والنصيحة، متخذين العلم سلاحهم في مواجهة الجائحة حمانا الله وإياهم من شرها , مشيراً إلى أن الوزارة ومنسوبيها عملوا على دراسة هذا الفيروس منذ ظهوره وقامت بعملها على أتم وجه لمنع انتشاره، بالإضافة إلى توعية المجتمع بخطورته وطرق للوقاية منه, داعياً جميع المواطنين لاتباع توجيهات الوزارة، التي سخرت كافة طرق الاتصال المباشر بها وجيشت الطواقم الطبية لمكافحة فايروس كورونا (كوفيد١٩).واختتم معالي الرئيس العام تصريحه رافعاً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - على ما يقومون به من دعم ومتابعة وتوجيه للحد من جائحة كورونا، معرباً عن شكره الخالص لمعالي وزير الصحة ومنسوبي الوزارة وأن يجزيهم الله خير الجزاء على ما يقومون به من إنجازات تكتب بماء الذهب، وأن يعينهم على مواجهة هذه الجائحة .// انتهى //21:58ت م0204