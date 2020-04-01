سياسي / استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه من نابلس
الأربعاء 1441/8/8 هـ الموافق 2020/04/01 م واس
نابلس 8 شعبان 1441 هـ الموافق 1 أبريل 2020 م واس
استشهد اليوم فلسطيني متأثرا بجروحه من محافظة نابلس.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب إسلام عبد الغني دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس، متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال مواجهات جبل العرمة مع قوات الاحتلال في 12 مارس الماضي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بمنطقة الرأس، ونقل لمستشفى رفيديا الحكومي ثم إلى الاستشاري، وأجريت له عدة عمليات، وأعلن الأطباء عن استشهاده اليوم.
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22:01ت م
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