نابلس 8 شعبان 1441 هـ الموافق 1 أبريل 2020 م واساستشهد اليوم فلسطيني متأثرا بجروحه من محافظة نابلس.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب إسلام عبد الغني دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس، متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال مواجهات جبل العرمة مع قوات الاحتلال في 12 مارس الماضي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بمنطقة الرأس، ونقل لمستشفى رفيديا الحكومي ثم إلى الاستشاري، وأجريت له عدة عمليات، وأعلن الأطباء عن استشهاده اليوم.// انتهى //22:01ت م0205