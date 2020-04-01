عام / القطاعات الأمنية بالوجه تكثف حضورها خلال ساعات منع التجول
الأربعاء 1441/8/8 هـ الموافق 2020/04/01 م واس
الوجه 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس
كثفت القطاعات الأمنية بمحافظة الوجه حضورها ومتابعتها لتطبيق أمر منع التجول في يومه العاشر ، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .
ورصدت عدسة "واس" خلال جولتها الميدانية تمركز الأجهزة الأمنية في مداخل المحافظة و الشوارع والتقاطعات والميادين ، والنقاط الأمنية لتطبيق أمر منع التجول ، وخلو الشوارع من المركبات والمارة ، مع تجاوب المواطنين والمقيمين بالمحافظة والمراكز التابعة لها مع أمر منع التجول ، الذي يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
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22:08ت م
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