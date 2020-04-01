بريدة 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية " واس " مشاهد الوعي المجتمعي في شوارع منطقة القصيم ، امتثالاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – القاضي بمنع التجول حرصاً منه ـ أيده الله ـ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩).وكان للقطاعات الأمنية بمنطقة القصيم جهود ملموسة خلال ساعات منع التجول، وسط تنسيق أمني متكامل، ومنظومة عمل مشتركة، لمتابعة تطبيق أمر منع التجول ، فعلى طريق الملك فهد وطريق الملك عبدالعزيز ببريدة أظهر التزام المواطنين والمقيمين بالخطط الوقائية التي تنفذها القطاعات المسؤولة لمكافحة فيروس كورونا .كما وثقت عدسة "واس" خلو الشوارع ومرافق المنطقة من المركبات والمارة ، والجهود الأمنية والوعي المجتمعي، فيما شهدت القطاعات الحيوية المستثناة من الأمر مرونة وانسيابية في تنقلاتها وسط متابعة دقيقة من الجهات الأمنية الموجودة في الشوارع والميادين ومختلف المرافق على مدار الساعة .// انتهى //22:09ت م0209