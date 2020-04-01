جيزان 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم تدابير وقائية اتخذتها أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها تمثلت في عمليات تطهير وتعقيم أجهزة الصراف الآلي للبنوك المحلية المنتشرة بكافة أنحاء المنطقة, في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع، وتوفير أقصى درجات الوقاية والحماية للمواطنين والمقيمين.وخصصت الأمانة فرقاً مدعمة بآليات ومعدات لعمليات التطهير والتعقيم المستمر وتوفير ما يلزم للمحافظة على سلامة مستخدميها, موكدةً على الجميع ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، والحرص على تعقيم الأيدي، أثناء إمساك مقابض الأبواب في غرف الصراف الآلي، أو المستخدمة من خلال السيارات في الشوارع من أجل سلامة مستخدميها .// انتهى //22:12ت م0210