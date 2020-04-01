جازان 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسبرعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تنظم الوزارة ممثلة بفرعها في منطقة جازان سلسلة من المحاضرات التوعوية ضمن مبادرة "الوقاية أمن وأمان" عن فيروس كورونا المستجد، عبر البث المباشر، وتستمر لمدة ثمانية أيام متتالية ابتداءً من اليوم بعد صلاة المغرب، بمعدل محاضرة يومياً.وتبدأ المحاضرات اليوم حيث ألقى المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي محاضرة بعنوان: (فضل التوكل على الله)، كما تُلقى يوم غدٍ محاضرة بعنوان: (العمل بالأسباب المشروعة ) للشيخ عبدالله بن محمد النجمي.وفي يوم الجمعة تقام محاضرة علمية بعنوان: (التزام المسلم بالسمع والطاعة من أسباب تجاوز الأزمات) يلقيها الشيخ محمد بن زيد مدخلي، كما يلقي الشيخ حسين بن يحيى معافا محاضرة يوم السبت بعنوان: ( التوجيهات الشرعية عند نزول الوباء )، ويوم الأحد تُلقى محاضرة بعنوان: ( حسن الظن بالله ) لمساعد المدير العام للفرع الشيخ موسى بن سلمان خبراني، ويوم الاثنين محاضرة بعنوان: ( تفسير قوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا ) للدكتور أحمد بن علي الزريعي، ويوم الثلاثاء محاضرة بعنوان: ( خطورة الشائعات ) يلقيها الشيخ علي بن محمد النعمي، ويوم الأربعاء محاضرة بعنوان: ( رفع الحرج وقت الوباء ) للشيخ علي بن زيد مدخلي.وأوضح الفرع أن هذه المحاضرات تبث عبر إذاعة "زدني" العلمية، وجميع قنواتها المرئية في مواقع التواصل الاجتماعي .وتأتي المبادرة ضمن برامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التوعوية التي تواصل تنفيذها في مختلف مناطق المملكة، بإشراف ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن جهودها لتوعية المجتمع بخطر فيروس كورونا، ووجوب العمل بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، وتثقيف المجتمع بطرق الوقاية من هذا الوباء.// انتهى //22:31ت م0214