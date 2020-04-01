ظهران الجنوب 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسكثفت القطاعات الأمنية بمحافظة ظهران الجنوب حضورها ومتابعتها لتطبيق أمر منع التجول ، خلال ساعات سريانه، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.وشهدت شوارع المحافظة تمركز الأجهزة الأمنية في الشوارع والتقاطعات والميادين ، والنقاط الأمنية في مداخل المحافظة لتطبيق أمر منع التجول ، وخلو الشوارع من السيارات والمارة، وتجاوُب المواطنين والمقيمين بالمحافظة والمراكز التابعة لها مع الأمر ، الذي يأتي حرصاً من القيادة الرشيدة - حفظها الله - على صحة وسلامة الجميع .// انتهى //22:32ت م0215