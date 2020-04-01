الطائف 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسعقدت جامعة الطائف ممثلة في عمادة الدراسات العليا ورشة عمل إدارة المراجع باستخدام برنامج (EndNote) لطلبة الدراسات العليا عبر منصة (مهارات ) وقدمت ورشة العمل وكيلة عمادة الدراسات العليا عضو هيئة التدريس بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات الدكتورة صالحة الزهراني، وحضرها 105 طلاب وطالبات.وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سعد المالكي أن ورشة العمل تعد أول ورشة عمل تدريبية تنعقد إلكترونياً عن بعد ومجانية لطلبة الدراسات العليا (سواءً المدفوع أو المجاني) بجامعة الطائف، وستتلوها ورش عمل ودورات أخرى في الفترة المقبلة.وذكر أن انعقاد ورشة العمل يأتي استمراراً لجهود جامعة الطائف في تقديم جميع الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات عن بعد في ظل الاجراءات الاحترازية التي تتخذها جميع القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا .وقدم الدكتور المالكي شكره الجزيل لمدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني، ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، على دعمهم ومتابعتهم المستمرة والدقيقة لسير العملية التعليمية بتفاصيلها كافة ، منوهاً بجهود منسوبي عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، وعميدها الدكتور فواز عسيري، على إسهامهم في تقديم الخدمات التقنية والدعم الفني المستمر.وكانت جامعة الطائف قد فعلت الخطة الأكاديمية العاجلة للتحول إلى منصات التعلم الرقمي والفصول الافتراضية، التي شهدت تحويل 12686 شعبة دراسية إلى نظام الفصول الافتراضية.وشملت الخطة الأكاديمية العاجلة محاور عدة، أبرزها تحويل جميع المقررات إلى فصول افتراضية، وتحويل الاختبارات إلى تقويم مستمر مبني على المهمات الحقيقية والفحوصات الإلكترونية السريعة.//انتهى //22:42ت م0217