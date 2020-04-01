تونس 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسأكد رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ اليوم على نجاعة الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني للتعاطي مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشار خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء التونسيين اليوم إلى أن من أهم هذه الاجراءات احداث هيئة مجابهة فيروس كورونا واقتناء التجهيزات اللوجستية والحمائية الضرورية للإطار الطبي وشبه الطبي ومقترحات اللجنة العلمية في الجانب الوقائي والصحّي.كما ناقش الوزراء قرار التمديد في فترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين، وعدداً من الإجراءات الإضافية التي ستعلن عنها الحكومة لاحقًا لمزيد تفعيل الخطة لمجابهة انتشار الفيروس والحدّ من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية على البلاد ، إضافة إلى قرار أعضاء الحكومة التبرع بنصف رواتبهم لشهر إبريل ، لفائدة صندوق مجابهة الكورونا 1818.// انتهى //23:10ت م0223