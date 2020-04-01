إسلام آباد 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسقررت الحكومة الباكستانية تمديد فترة الإغلاق العام المطبق في باكستان لغاية الرابع عشر من شهر أبريل الحالي لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.جاء هذا القرار في اجتماع لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة الفيروس التاجي مساء اليوم في إسلام آباد برئاسة رئيس الوزراء عمران خان.وأوضح وزير التخطيط أسد عمر في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن هذا القرار يهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.وأضاف أن الإغلاق يشمل جميع المصالح العامة باستثناء مرافق شحن المواد الغذائية، ومصالح التموين والعلاج والدواء.// انتهى //23:10ت م0224