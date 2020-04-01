الأحساء 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واستواصل أمانة الأحساء أعمالها الاحترازية والوقائية برش المبيدات الحشرية في عدد من الأحياء من خلال الأجهزة الخاصة بعمليات الرش الضبابية الحرارية و السطحي و الرذاذ المتناهية في الصغر , بمواد ملائمة للبيئة، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير واجهات المنازل في تلك الأحياء وتطبيق خطط النظافة العامة.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، أن الأعمال مستمرة لاستكمال تلك الخطط الاحترازية في جميع أحياء المدن والبلدات بحسب جدولة الأوليات ، مضيفاً أن الأمانة تقوم بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية و حمايةً وتحقيق سلامة أفراد المجتمع بصفة مستمرة من خلال أعمال النظافة والرش والتعقيم مع توسيع نطاق تنفيذها بصفة أشمل أثناء الفترة الممتدة لمنع التجوّل .ونوه بووشل إلى تواصل الجهود الرقابة الشاملة التي تنفذها الأمانة لمنشآت الصحة العامة مع إلزام مراكز التموين والسوبرماركت بتعقيم عربات التسوق وتوفير المعقمات لقاصديها والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن ، إضافةً إلى ما تقوم به من خطوات احترازية لغسيل وتطهير حاويات وصناديق النفايات في الأحياء والأسواق والطرقات , وكذلك تنفيذ خطط التنظيف " الكنس والغسل" الآلي للأرصفة والمباني .// انتهى //23:11ت م0225