عرعر 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسوثقت وكالة الانباء السعودية " واس " اليوم أعمال غرفة العمليات المشتركة بشرطة منطقة الحدود الشمالية خلال ساعات منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- للمحافظة على سلامة وصحة المواطن والمقيم ، والحد من انتشار فيروس كورونا .وتشارك في غرفة العمليات المشتركة جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية والخدمية في موقع واحد ليسهل تمرير المعلومات ومتابعتها من الجانب الأمني والخدمي حيث تقوم بتسهيل عملية البلاغات الواردة من الجهات وتمريرها على مدار 24 ساعة وتحقيق أعلى مستوى من التكامل والاتقان لأداء العمل بالشكل المهني وبدقة .// انتهى //23:16ت م0226