بغداد 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 728 إصابة مؤكدة, بعدما سُجلت 34 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وتوزعت الإصابات الجديدة على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وكربلاء وواسط والمثنى ودهوك وبابل والديوانية.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما سُجل 12 حالة شفاء تام، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء التام 182 حالة, يقابلها 52 حالة وفاة.// انتهى //23:16ت م0227