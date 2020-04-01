القاهرة 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسبعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى نظيره الكيني أوهورو كينياتا حول تطورات ملف سد النهضة، قام بتسليمها سفير مصر لدى نيروبي خالد الأبيض لوزيرة الخارجية الكينية ريتشيل أومامو.وقالت الخارجية المصرية -في بيان اليوم- إن الرسالة تتعلق بالجهود الحثيثة التي بذلتها مصر على مدى الأعوام الماضية من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لاتفاق يراعي مصالح الأطراف الثلاثة المعنية (مصر والسودان وإثيوبيا)، وهو ما تبلور مؤخرًا في "مسار واشنطن" برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة البنك الدولي.// انتهى //23:23ت م0228