عرعر 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسوزعت أمانة الحدود الشمالية اليوم المعقمات على العاملين بالميدان من الإدارات الحكومية خلال فترة أمر منع التجول، ضمن الجهود التي تبذلها لمنع انتشار الفيروس واتخاذ التدابير الاحترازية للحد من نقل العدوى بين أفراد المجتمع.وأكدت أمانة منطقة الحدود الشمالية أن ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وإيماناً بأهمية المشاركة المجتمعية للوقاية من فيروس كورونا، وزيادة مستوى الوعي بتعقيم اليدين والالتزام بالإرشادات الطبية.وبينت الأمانة أن المعقمات مصنعة عبر مختبرات الأمانة وروعي مطابقتها لمواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء، مشيرةً أنه وُزع أكثر من 400 عبوة كمرحلة أولى ، مؤكدة على مضاعفة الجهود لرفع الطاقة الإنتاجية خلال الأيام القادمة، بهدف ضمان وصولها لأكبر شريحة ممكنة .// انتهى //23:37ت م0229