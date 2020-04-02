الرياض 8 شعبان 1441هـ الموافق 1 إبريل 2020م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة لاستعراض الجهود الدولية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، كما تم استعراض مستجدات القضايا في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //00:04ت م0232