أبها 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على إدارة غرفة أزمة كورونا تنفيذ فرضية استقبال مريض مصاب بفيروس كورونا على متن طائرة قادمة إلى مطار أبها الدولي .وتمثلت الفرضية في وصول الطائرة وفحص شامل لجميع الركاب و تحديد من يتم تحويلهم للحجر الصحي أو العزل المنزلي .وشارك في تنفيذ الفرضية وحدات من القطاعات الأمنية والصحية والجهات العاملة في المطار .// انتهى //00:06ت م0233