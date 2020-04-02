جدة 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسأطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ، حملة "مجتمع واعً" ضمن سلسلة مبادرات "وطن العطاء" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، بتشكيل لجنة تنفيذية بالمنطقة برئاسة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ، وعضوية رئيس المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة ، وممثل فرع وزارة الصحة بالمنطقة ، ومسؤولي التنمية الاجتماعية بفرع الوزارة ، وعدد من المؤسسات الأهلية المانحة والجمعيات الصحية والأهلية بالمنطقة.وتنفذ الحملة في جميع محافظات مناطق المملكة بهدف توعية المجتمع للحد من انتشار فيروس كورونا ، ودعم الطواقم الطبية والقطاعات الحكومية العاملة في الميدان .وتتضمن خطة الحملة تكوين فريق تطوعي متمرس ومُدرّب على التعامل مع الأزمات الصحية ، يشمل ممارسين صحيين من أطباء وممرضين وإداريين ، لتقديم حزمة من الخدمات الوقائية وخلق فرص تطوعية احترافية لاستقطاب المتطوعين ، بالإضافة لإبراز جهود المتطوعين والقطاعات ذات العلاقة ، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع بشكل عام.وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية في منطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي ، أن اللجنة تعمل على متابعة مبادرات الجمعيات في المنطقة وهي أكثر من مئة وخمسين مبادرة تم فرزها وتقييمها من خلال لجنتين اختصت الأولى منها بالمبادرات الصحية ، والثانية بالمبادرات الإغاثية والاجتماعية ، التي قسمت بدورها إلى مبادرات صحية وتوعوية وإغاثية وتقنية وخدمية وتعليمية.وتعمل اللجنة التنفيذية للمبادرة في المناطق على تعميم أي مبادرة ناجحة إلى جميع محافظات المنطقة ، وتنفيذها عن طريق الجمعيات المتواجدة في كل محافظة.// انتهى //00:06ت م0234