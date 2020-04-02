الباحة 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسأطلق وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري الحملة الوطنية "مجتمع واع" في المنطقة, كواحدة من مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف توعية المجتمع من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة شايق بن محمد الشايق أن الحملة الوطنية "مجتمع واع" حملة تثقيفية وتوعوية في المقام الأول تستهدف المواطنين والمقيمين، مضيفاً أن الحملة الوطنية انطلقت من الباحة وكافة محافظاتها حيث سيتم توزيع أكثر من عشرة آلاف حقيبة طبية على المواطنين والمقيمين، تحتوي الحقيبة على معقمات طبية وكمامات ونشرات توعوية بأربع لغات تستهدف العمالة بالوصول إلى مواقع سكنهم .وأكد الشايق أنه ثُبتت 60 شاشة في مواقع سكن العمال تحمل عبارات توعوية وتوجيهية تعمل على مدار اليوم وبعدة لغات .// انتهى //00:45ت م0240