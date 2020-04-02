عنيزة 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسرصد فريق "واس" خلو شوارع وطرقات محافظة عنيزة من حركة السيارات والمارة إلا من المستثنين من أمر منع التجول الذي يتطلب تواجدهم في الميدان لخدمة المجتمع , للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 ) .كما رصدت عدسة "واس" خلال الجولة الميدانية جهود الجهات الأمنية المكثفة وسط وعي مجتمعي للالتزام بأمر المنع ، فيما شهدت القطاعات الحيوية المستثناة من القرار مرونة وانسيابية في تنقلاتها وسط متابعة دقيقة من الجهات الأمنية الموجودة في الشوارع والميادين ومختلف المرافق على مدار الساعة .// انتهى //00:46ت م0242