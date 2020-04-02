عام / " واس " توثق التزام سكان محافظة عنيزة بأمر منع التجول
الخميس 1441/8/9 هـ الموافق 2020/04/02 م واس
عنيزة 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس
رصد فريق "واس" خلو شوارع وطرقات محافظة عنيزة من حركة السيارات والمارة إلا من المستثنين من أمر منع التجول الذي يتطلب تواجدهم في الميدان لخدمة المجتمع , للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 ) .
كما رصدت عدسة "واس" خلال الجولة الميدانية جهود الجهات الأمنية المكثفة وسط وعي مجتمعي للالتزام بأمر المنع ، فيما شهدت القطاعات الحيوية المستثناة من القرار مرونة وانسيابية في تنقلاتها وسط متابعة دقيقة من الجهات الأمنية الموجودة في الشوارع والميادين ومختلف المرافق على مدار الساعة .
// انتهى //
00:46ت م
0242