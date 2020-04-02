طريف 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسشهدت شوارع محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية خلال فترة أمر منع التجول تواجد أمني ، وسط التزام من المواطنين والمقيمين بأمر المنع .وتكثف الجهات الأمنية بالمحافظة تواجدها في الطرق والتقاطعات والميادين العامة والنقاط الأمنية لضمان تحقيق المصلحة وفي إطار الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة حرصاً على سلامة الموطن والمقيم والوقاية من فيروس كورونا.// انتهى //00:47ت م0243