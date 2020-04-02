عام / محافظة طريف تشهد التزام بأمر منع التجول وسط تواجد أمني
الخميس 1441/8/9 هـ الموافق 2020/04/02 م واس
طريف 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس
شهدت شوارع محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية خلال فترة أمر منع التجول تواجد أمني ، وسط التزام من المواطنين والمقيمين بأمر المنع .
وتكثف الجهات الأمنية بالمحافظة تواجدها في الطرق والتقاطعات والميادين العامة والنقاط الأمنية لضمان تحقيق المصلحة وفي إطار الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة حرصاً على سلامة الموطن والمقيم والوقاية من فيروس كورونا.
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