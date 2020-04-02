الرياض 8 شعبان 1441هـ الموافق 1 إبريل 2020م واسصرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، بأن فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بحوطة بني تميم، باشرت اليوم، عملية إنقاذ أحد المواطنين سقط واحتجز في موقع وعر جداً في سفح جبال ظهرة السوط، حيث عملت الفرق على إخراجه بالنقالة لتعرضه لإصابات مختلفة، نقل على إثرها للمستشفى.وأكد على الجميع بضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة وعدم الخروج في الفترات التي لا يسري فيها منع التجول إلا للضرورة القصوى.// انتهى //00:50ت م0244