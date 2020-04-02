مكة المكرمة 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسأشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بدور الحملة الوطنية "كلنا مسؤول" ودورها في تعزيز المسؤولية المجتمعية وإنجاح الإجراءات الاحترازية ضد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفييد ١٩).وأكد معاليه أن الحملة الوقائية حملت على عاتقها مسؤولية اجتماعية كبرى مستندة على تعاليم الشريعة الإسلامية في نشر مبادئ التعاون وتعزيز قيم التكافل في المجتمع المسلم.وبين معاليه أن الحملة تقتبس سناها من الأحاديث الشريفة التي بينت وجوب القيام بحق الرعية وإرشادهم لمصالحهم الدينية والدنيوية، وردعهم عن ما يضرهم في دينهم ودنياهم، مؤكداً أن للوطن علينا حق، وصيانة الأوطان والبلاد تبدأ من تحمل المسئولية بكافة أشكالها، وأن اتباع الإجراءات والتوجيهات التي يقدمها المسؤولون لمواجهة جائحة كورونا والتي تلمسنا نتائجها الأولية على أرض الواقع وبحمد لله.وقال معاليه : إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أولت المواطن والمقيم مكانة كبرى، وأثبتت للقاصي والداني أن هذه الدولة تحمل مسؤولية الجميع لما لهم من مكانة عظيمة في بناء الأرض وعمارها، متمثلة نهج النبوة كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : (مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى).واختتم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالدعاء لله عز وجل أن مّن علينا بولاة أمرنا - حفظهم الله - والذين يحملون على عاتقهم مسؤولية الوطن والمواطن والمقيم، وأن يشد أزرهم ويوفق خطاهم التي أثبتت للعالم حرصهم على مكانة الإنسان وتعظيمها.// انتهى //01:19ت م0245