الدمام 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسوقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.وشملت الجولات التي بلغ عددها أكثر من 5600 جولة، البقالات، والهايبر ماركت، ومحال بيع الخضروات والفواكة، و محال بيع الدواجن واللحوم، ومحال بيع الأسماك, والمخابز, ومحطات الوقود، وتم تحرير 345 مخالفة وتطبيق العقوبات الفورية على المخالفين.وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق امدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية.وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات، لطلب كافة احتياجاتهم من مواد تموينية واستهلاكية طوال اليوم، وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، وامتثالا لأوامر القيادة الرشيدة.وتستقبل وزارة التجارة البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.// انتهى //01:26ت م0246