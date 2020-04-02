نيويورك 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسأغلقت الاسهم الامريكية على انخفاض ,وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي أكثر من أربعة بالمئة اليوم الأربعاء بعد تحذير شديد بشأن عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة مما دفع المستثمرين للهروب .وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 973.65 نقطة بما يعادل 4.44 بالمئة إلى 20943.51 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 114.09 نقطة أو 4.41 بالمئة ليسجل 2470.5 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 339.52 نقطة أو 4.41 بالمئة أيضا إلى 7360.58 نقطة.// انتهى //02:09ت م0250