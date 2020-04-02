اقتصادي / الأسهم الأمريكية تهوي وتغلق على انخفاض مع تنامي مخاوف الفيروس كوفيد-19
الخميس 1441/8/9 هـ الموافق 2020/04/02 م واس
نيويورك 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واس
أغلقت الاسهم الامريكية على انخفاض ,وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي أكثر من أربعة بالمئة اليوم الأربعاء بعد تحذير شديد بشأن عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة مما دفع المستثمرين للهروب .
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 973.65 نقطة بما يعادل 4.44 بالمئة إلى 20943.51 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 114.09 نقطة أو 4.41 بالمئة ليسجل 2470.5 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 339.52 نقطة أو 4.41 بالمئة أيضا إلى 7360.58 نقطة.
// انتهى //
02:09ت م
0250