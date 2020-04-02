الرياض 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خـادم الحرمـين يبحــث والرئيس التونسي التطورات الراهنة.المملكة تحصد إنجازات في المؤشرات الدولية.المفتي: كل شخص خالف الأنظمة فهو آثم.أمير القصيم يجتمع بأعضاء العمليات المشتركة.فيصل بن خالد يحتفي بمواطنين لمبادرتهم الإنسانية.إطلاق مبادرة «خير المدينة» لدعم المؤسسات والجمعيات.دعم أجـور السعوديين بالقطاع الخـاص لمدة سنتين.السفير الفلسطيني :المملكة قلعة الإنسانية وبدعمها ستواجه فلسطين «كورونا».رجال الأمن يكافحون «كورونا» بالانتشار في مداخل ومخارج الرياض.الميليشيات الإيرانية باليمن.. إفناء لعملية السلام.السفارة الأميركية تدين الهجمات الحوثية.مطالبة فلسطينية بتدخل دولي للإفراج عن الأسرى.إسبانيا تتصدر العالم بـ100 ألف مصاب بكورونا.لبنان بين بلاءين.. كورونا والفيروس الإيراني."السفينة صافر".. قنبلة موقوتة على سواحل الحديدة.// يتبع //07:08ت م0003