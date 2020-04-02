وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( طاقة المستقبل) : تواصل المملكة العمل على تنويع مصادرها من الطاقة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، والوصول إلى مزيج مستدام من مصادر الطاقة المتجددة، ولذلك جاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا باسم (اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة) برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تتولى اللجنة البت في جميع ما يتصل بتحديد مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، والإشراف والتمكين لقطاع الطاقة المتجددة من إنتاج وتصنيع، وتكون مرجعاً لكل ما يتعلق بذلك من موضوعات.ورأت أن رؤية المملكة 2030 نصت على استخدام مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة، في الشبكة الكهربائية ومزيج الطاقة، بدلاً من حرق النفط لتوليد الكهرباء، والمملكة تشهد حالياً نمواً متزايداً في الطلب على الكهرباء والمياه المحلاة، وتمتلك واحدة من أكبر شبكات الطاقة الكهربائية في العالم بمعدل نمو سنوي قدره 6.7 %، والتقديرات تشير إلى أن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتعدى 120 غيغا واط بحلول عام 2032، وهذا سيؤدي إلى استهلاك الكهرباء لجزء كبير من إنتاج المملكة من النفط الخام، تقدره بعض الإحصاءات، مع استهلاك الصناعة والنقل وتحلية المياه بنحو 8.3 ملايين برميل يومياً، وهذا سيؤدي في النهاية إلى استهلاك هذه القطاعات المحلية لجميع إنتاجنا من النفط.وقالت :مزيج الطاقة يتكون من جميع موارد الطاقة التقليدية، بالإضافة للطاقة المتجددة، والمملكة ستعمل على تحقيق مزيج مستدام للطاقة، يشمل الغاز والطاقة المتجددة، ويحقق لها أهدافها الرئيسية في التقليل من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وغازات الاحتباس الحراري، ويحسّن من كفاءة استهلاك الطاقة، ويحافظ على المصادر الناضبة من النفط والغاز لأجيال المستقبل، وهذا الاتجاه سيعمل على استخدام المزيد من النفط لأغراض التصدير والتشغيل، كمواد أولية تدعم الصناعة الوطنية مثل تحويل النفط إلى بتروكيماويات.وختمت :المملكة تسير في الطريق الصحيح، وقطعت شوطاً كبيراً في تنويع مصادرها من الطاقة، والوصول إلى مزيج مستدام من مصادر الطاقة المتجددة، ولديها حالياً البرنامج الوطني للطاقة المتجددة والذي يهدف إلى تحقيق التوازن في مزيج الطاقة الكهربائية، وهذا الاهتمام الحكومي سيحقق لها في النهاية بلوغ الأهداف الاقتصادية والبيئية واستيعاب الطاقة المتجددة والتقنيات المتطورة في هذا المجال، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية.// يتبع //07:08ت م0004