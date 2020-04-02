داكار 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسأعلنت السلطات السنغالية عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهي للرئيس السابق لنادي مرسيليا، باب ضيوف.وافادت وكالة الانباء السينغالية أن باب ضيوف، دخل قبل أيام أحد المستشفيات بالعاصمة داكار، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتدهورت حالته الصحية قبيل قرار نقله الى مدينة نيس الفرنسية للعلاج. وكانت آخر احصائية لوزارة الصحة السنغالية، كشفت أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد وصل الى 175 حالة، تماثلت منها 40 حالة للشفاء.// انتهى //07:10ت م0007