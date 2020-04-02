سول 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في كوريا الجنوبية بنسبة 1 % في شهر مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وذكرت وكالة الإحصاءات في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أن هذا الارتفاع حدث على الرغم من تأثير تفشي فيروس كورونا على تقليص إنفاق المستهلكين.وأشارت الوكالة إلى أن شهر مارس هو الشهر الثالث على التوالي التي تسجل فيه الدولة زيادة في التضخم بأكثر من 1 % على أساس سنوي ، وفقا لوكالة الأنباء الكورية (يونهاب).// انتهى //07:16ت م0010