إسلام آباد 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم سيطرة كابوس فيروس كورونا المستجد على المشهد العالمي لتغير هذه الجائحة المعادلات والمفاهيم الدولية خلافاً لتوقعات البشر.واهتمت بقرار الحكومة الباكستانية بشأن تمديد فترة الإغلاق العام المطبق في باكستان لغاية الرابع عشر من شهر أبريل الحالي لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.وأخبرت عن ارتفاع حصيلة المصابين بهذا الفيروس القاتل في باكستان إلى أكثر من ألفي حالة إصابة، وتكثيف السلطات الباكستانية إجراءات الوقاية للحد من انتشاره.وأبرزت كذلك الاتصال الهاتفي الذي جرى بين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ونظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا المستجد.ونشرت تسليم رابطة العالم الإسلامي حزمة من المستلزمات الطبية للحكومة الباكستانية لمساعدتها في مكافحة انتشار فيروس كورونا.وسلطت الضوء على إجراء العلماء والأطباء في باكستان تجارب مختبرية للبحث عن علاج للمصابين بفيروس كورونا.وعرجت إلى استنكار العلماء والساسة في باكستان محاولة بعض العناصر تحويل الأنظار عن الدور السلبي الذي تؤديه إيران في نقل فيروس كورونا إلى باكستان، وذلك من خلال اتهام هذه العناصر لجهات أخرى في باكستان بالتسبب في نشر الفيروس.وتطرقت إلى توقيف القوات الباكستانية عدداً من الزوار الباكستانيين العائدين من إيران أثناء تسللهم إلى باكستان عبر منافذ غير نظامية بعد أن أجبرتهم السلطات الإيرانية على مغادرة البلاد دون تنسيق مع باكستان.أفغانياً تناقلت صحف باكستان مقتل ثمانية مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في إحدى الطرق بولاية هلمند جنوب أفغانستان.// انتهى //07:16ت م0011