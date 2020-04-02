كانبيرا 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في استراليا الى 23 حالة وفاة وذلك بعد وفاة امرأة في السبعينات من العمر في مستشفى في ولاية فيكتوريا ووفاة رجل يبلغ من العمر 85 عاما في مستشفى في ولاية كوينزلاند.وكانت اخر احصائية لعدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا بلغت 4976 حالة.وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز الأسوأ بعدد الاصابات في استراليا بـ 2298 حالة.// انتهى //07:19ت م0012