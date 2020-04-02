المدينة المنورة 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, يتضمن استمراراً للرياح السطحية الأنشطة، والأتربة المثارة التي تؤثر في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعلا والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع.وبينت أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.// انتهى //08:43ت م0013