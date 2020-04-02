الكويت 9 شعبان 1441 هـ الموافق 2 أبريل 2020 م واسأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 81 حالةً.وقال في تصريح له اليوم ، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالة من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى.// انتهى //08:55ت م0014