عام / وزير الصحة الكويتي: شفاء حالة واحدة جديدة من كورونا المستجد
الخميس 1441/8/9 هـ الموافق 2020/04/02 م واس
الكويت 9 شعبان 1441 هـ الموافق 2 أبريل 2020 م واس
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 81 حالةً.
وقال في تصريح له اليوم ، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالة من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى.
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