طرابلس 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم،على الرسالة التي تلقاها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من الرئيس الصيني شي جينبينغ، وأكد خلالها الرئيس الصينى وقوف الصين بثبات مع ليبيا وإستعدادها الكامل لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.وأشارت الصحف إلى إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل ليبيا إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن 11 حالة إشتباه أجرى المختبر المرجعي التابع للمجلس تحاليل لها،موضحا بهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس إلى 10 أشخاص، فيما يخضع العشرات يوميًا للتحليل للإشتباه في إصابتهم.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية في البلاد، مبينة تواصل خرق الهدنة بين قوات الجيش وقوات الوفاق في العديد من المحاور جنوب العاصمة، مشيرة إلى أن منصات الدفاع الجوي للقوات المسلحة الليبية أسقطت 3 طائرات تركية في مناطق الحظر الجوي.وتطرقت إلى كشف الاتحاد الأوروبي عن ثلاث مهام ثانوية لمهمة «إيريني» البحرية الجديدة في البحر المتوسط، التي تهدف إلى إنفاذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا جواً وبحراً وبراً، مؤكدة أنها سترصد أيضا وتجمع المعلومات عن الصادرات غير المشروعة من ليبيا للنفط والمنتجات البترولية المكررة وكذلك تعطيل شبكات تهريب البشر والاتجار.وعرجت على تحذير الأمم المتحدة، معتبرة أن ليبيا معرضة بشدة لخطر انتشار فيروس كورونا بسبب انعدام الأمن، وضعف النظام الصحي وارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين .// انتهى //08:56ت م0015