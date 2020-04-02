الخرطوم 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إدانة السودان، بأشد العبارات أمس لإطلاق المليشيات الحوثية صاروخين بالستيين على مدينتي الرياض وجيزان، مؤكدة رفضها القاطعواستنكارها الشديد لهذا الاعتداء الجبان الذي يشكل إمعاناً في انتهاك قواعد القانون الدولي.وأخبرت الصحف الصباح عن تحرير الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية،أمس أجزاء واسعة من سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية شمال مديرية صرواح الواقعة غرب محافظة مأرب شرق البلاد.وأشارت إلى اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس بالضرب المبرح على شابين مقدسيين، قبل اعتقالهما في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.ولفتت صحف الخميس الانتباه إلى قرار السلطات الصحية في مصر إدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا ضمن جدول الأمراض المعدية، وتطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في القانون من حيث المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية.وعرجت على مطالبة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله، بإعادة تصدير النفط، وفتح الحقول في أقرب وقت، منوّهاً إلى أن هذا الإجراء سيشجع الشركات الأجنبية على العوة إلى ليبيا في المستقبل.ونشرت صحف السودان قلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أمس من سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" على مستوى العالم.// انتهى //09:15ت م0016